Россия затеяла массовую переброску авиации на границу Белоруссии и Украины, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что 32 штурмовика Су-25 уже появились на аэродроме Лунинец, на котором располагается белорусская авиабаза.

Отправкой самолетов в соседнюю страну дело не закончилось. После этого на авиабазу Мачулищи близ Минска отправилось 25 ударных вертолетов ВКС России.

Авторы публикации отмечают, что количество самолетов и вертолетов является приблизительным, так как часть воздушных машин могла принимать участие в маневрах «Союзная решимость-2022». Цели, для достижения которой осуществляется столь масштабная переброска авиации, не сообщаются.

Авторы портала предполагают, что самолеты и вертолеты отправлены в Беларусь на фоне тревожных сообщений с Донбасса. Представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР регулярно заявляют о подготовке Киевом наступательной операции в регионе, поэтому российская авиация может быть задействована для разгрома подразделений ВСУ и западных наемников, действующих на линии разграничения.