Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия отправила к побережью Азовского моря и на Крымский полуостров несколько десятков ударных вертолетов, сообщил портал Avia.Pro. По предположению экспертов, они станут дополнительным фактором сдерживания ВС Украины, если те все же рискнут начать наступательную операцию на Донбассе либо атаковать Россию.

Авторы опубликовали видеозапись, на которой видно большое количество вертолетов. Их перебрасывают группами, часть которых точно планируется разместить в северной части Крымского полуострова.

Ранее западные эксперты отмечали, что российские вертолеты могут исполнить одну из главных ролей в гипотетической войне с Украиной. Эти маневренные, скоростные и хорошо вооруженные воздушные машины способны наносить мощные удары, поэтому всего за несколько минут противник понесет крупные потери.

Вам может понравиться

ВСУ увеличивают численность войск на линии соприкосновения в Донбассе до 150 тысяч человек

ВСУ продолжают стягивать дополнительные силы к линии разграничения в Донбассе. Несмотря на то, что там уже сосредоточено 120 тысяч военнослужащих, Киев считает необходимым привлечь еще 30000, чтобы обеспечить быстрый успех

Пенсионеры получат от соцзащиты выплату в 3 тыс. 300 рублей

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о новой выплате для пенсионеров. Его слова передаёт издание PRIMPRESS. Согласно заявлению эксперта, это выплата предназначается для тех пенсионеров, которые по каким-либо причинам отказались использовать
  • Анна
  • 07.02.2022
  • читать 1 минуту

Немецкие ученые выведут новый вид ГМ-свиней для пересадки сердца человеку

Ученые из Германии собираются выращивать специальную разновидность генетически модифицированных свиней, чтобы их сердца потом пересаживать людям, сообщило издание The Guardian. Журналисты ссылаются на представителя Мюнхенского университета Экхарда Вольфа, который анонсировал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 7 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 7 февраля – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 7 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 7 февраля – пасмурно, до 2 °C |