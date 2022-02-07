Россия отправила к побережью Азовского моря и на Крымский полуостров несколько десятков ударных вертолетов, сообщил портал Avia.Pro. По предположению экспертов, они станут дополнительным фактором сдерживания ВС Украины, если те все же рискнут начать наступательную операцию на Донбассе либо атаковать Россию.

Авторы опубликовали видеозапись, на которой видно большое количество вертолетов. Их перебрасывают группами, часть которых точно планируется разместить в северной части Крымского полуострова.

Ранее западные эксперты отмечали, что российские вертолеты могут исполнить одну из главных ролей в гипотетической войне с Украиной. Эти маневренные, скоростные и хорошо вооруженные воздушные машины способны наносить мощные удары, поэтому всего за несколько минут противник понесет крупные потери.