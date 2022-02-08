На российско-украинской границе заметили 203-мм. САУ 2С7 «Пион». Об этом сообщает портал avia.pro.

Согласно имеющейся информации, заметили «Пионы» в количестве не менее десяти штук жители Белгородской области. Разместили установки менее, чем в 15 километрах от границы.

«Пионы», как отмечается, применяют для атаки 203-мм. боеприпасы. Они способны наносить весьма разрушительные удары, но их отличительной особенностью является возможность применять также и ядерные боеприпасы. В этом случае они могут атаковать территорию на расстоянии до 47,5 километров. Такого расстояния хватит, чтобы атаковать северную часть Харькова.

Отмечается, что на вооружении РФ есть около 60 САУ «Пион», а их размещение на российско-украинской границе производится впервые. Причины этого официально не сообщаются.

Ранее экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что на российско-украинской границе не хватает войск для осуществления “вторжения”. Как он считает, сейчас Россия не намеревается вторгаться.