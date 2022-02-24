Российские войска наносят артиллерийские и ракетные удары по крупным украинским городам и военным объектам, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на СМИ соседней страны. Уже имеются сообщения об ударах по Киеву и Мариуполю, Одессе и Харькову, Днепру и Запорожью.

Портал сообщает о предположительных крупных разрушениях, которые в основном коснулись военных объектов на всей территории Украины.

В сети все чаще появляются видеозаписи, на которых можно увидеть мощные удары по украинским городам. Эксперты отмечают, что Москва применяет тактическое ракетное оружие. Также пользователи социальных сетей сообщают об истребителях и беспилотных аппаратах, которые проводят точечные атаки на военные объекты Украины.