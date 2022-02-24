Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские войска наносят артиллерийские и ракетные удары по крупным украинским городам и военным объектам, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на СМИ соседней страны. Уже имеются сообщения об ударах по Киеву и Мариуполю, Одессе и Харькову, Днепру и Запорожью.

Портал сообщает о предположительных крупных разрушениях, которые в основном коснулись военных объектов на всей территории Украины.

В сети все чаще появляются видеозаписи, на которых можно увидеть мощные удары по украинским городам. Эксперты отмечают, что Москва применяет тактическое ракетное оружие. Также пользователи социальных сетей сообщают об истребителях и беспилотных аппаратах, которые проводят точечные атаки на военные объекты Украины.

Вам может понравиться

В США признали превосходство российского оружия

Новый виток геополитической напряжённости вокруг Украины выявил разность военных потенциалов России и стран НАТО. В командовании военными подразделениями США признали, что российская армия превосходит их в силе. Об этом заявил

Крымский депутат Трофимов: Убытки от водной блокады достигли 150 млрд рублей

Депутат крымского парламента Сергей Трофимов, который возглавляет комитет по законодательству, заявил, что на сегодняшний день водная блокада полуострова Украиной привела к убыткам в размере 150 млрд рублей, рассказали журналисты РИА

Политолог Марков: США выгодно признание Россией ЛНР и ДНР

Признание Россией независимости ЛНР и ДНР выгодно Соединенным Штатам, поэтому Вашингтон и не стал вводить жесткие санкционные меры, пояснил политолог Сергей Марков. В своем интервью изданию «Лента.ру» он рассказал, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |