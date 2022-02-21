Если Киев нанесет решающий удар по Донбассу и пойдет в наступление, Россия задействует 500 боевых самолетов для сдерживания ВСУ, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на британский таблоид The Sun, который насчитал в непосредственной близости от границ Украины 75 процентов всего личного состава армии РФ, а также 500 штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей. Кроме того, журналисты напоминают о мощных ударных вертолетах, имеющихся в распоряжении Москвы.

По мнению экспертов портала, использование против Украины 500 самолетов является совершенно бессмысленным. У Киева нет современных средств противовоздушной обороны и боеспособной авиации, поэтому 40-50 истребителей и бомбардировщиков при поддержке винтокрылых машин вполне способны в кратчайшие сроки завоевать господство в воздухе.