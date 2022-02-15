читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появились видеозаписи переброски к границам Украины новейших российских ЗРК «Бук-М3». Портал Avia.Pro сообщает, что РФ передислоцировала целый дивизион этих комплексов, что может говорить о стремительно возрастающих рисках вооруженного противостояния между двумя странами.

Авторы отмечают, что на видео нельзя разглядеть ракеты к комплексам «Бук-М3», однако они вполне могут быть доставлены на новое место дислокации и позже. Предполагается, что новейшие модификации ЗРК отправляются на границу для защиты от ударно-разведывательных беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, имеющихся в распоряжении Киева.

Кроме того, сообщается о переброске в Белгородскую область к рубежам Украины радаров 91Н6. Они предназначены для мониторинга воздушного пространства и могут обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров. Кроме того, существует возможность интеграции радаров с зенитно-ракетными комплексами «Бук-М3».

Вам может понравиться

Российская система РЭБ не дала сирийским зенитным ракетам сбить истребитель F-16 ВВС Израиля

Сирийские ракеты не попали по израильскому истребителю из-за воздействия российских комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщил портал Avia.Pro, вспомнив недавний эпизод с обстрелом самолета, пытавшегося атаковать территорию САР. Эксперты пояснили, что израильский

Кедми: Если Россия решит атаковать Украину, она сделает это с моря

Все планы и карты, которые рисуют западные СМИ, неустанно прогнозирующие «нападение» РФ на Украину, можно смело выбросить в мусорную корзину, уверен политолог Яков Кедми. По его словам, Россия если и

Обнаруженная в территориальных водах РФ атомная подлодка США могла находиться здесь более недели

Эксперты предположили, что американская подлодка, которая была замечена в территориальных водах РФ, могла находиться здесь целую неделю. Об этом сообщает avia.pro. Речь идёт об атомной субмарине типа «Вирджиния» ВМС США,
  • Анна
  • 13.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до -1 °C | Подольск: погода, 15 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 15 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C |