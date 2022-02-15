В Сети появились видеозаписи переброски к границам Украины новейших российских ЗРК «Бук-М3». Портал Avia.Pro сообщает, что РФ передислоцировала целый дивизион этих комплексов, что может говорить о стремительно возрастающих рисках вооруженного противостояния между двумя странами.

Авторы отмечают, что на видео нельзя разглядеть ракеты к комплексам «Бук-М3», однако они вполне могут быть доставлены на новое место дислокации и позже. Предполагается, что новейшие модификации ЗРК отправляются на границу для защиты от ударно-разведывательных беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, имеющихся в распоряжении Киева.

Кроме того, сообщается о переброске в Белгородскую область к рубежам Украины радаров 91Н6. Они предназначены для мониторинга воздушного пространства и могут обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров. Кроме того, существует возможность интеграции радаров с зенитно-ракетными комплексами «Бук-М3».