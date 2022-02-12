Робототехнический комплекс «Маркер» может использоваться в качестве средства противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными аппаратами, рассказал агентству РИА Новости глава компании «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Он пояснил, что комплекс может использоваться как средство ПВО ближнего действия. Он оснащен радиолокационной станцией, способной вычислять воздушные аппараты с малой площадью рассеивания. Она в автоматическом режиме обнаруживает дроны-камикадзе и целые рои беспилотников, после чего в дело вступает вооружение «Маркера».

Особенно эффективным комплекс будет против барражирующих снарядов, которые обычно осуществляют полет по заранее заданной программе и не управляются оператором. Средства РЭБ против таких беспилотников бессильны, а вот РЛС «Маркера» способна эффективно их обнаруживать и передавать команду на уничтожение.