Американский публицист Виктор Дэвис Хэнсон уверен, что в Соединенных Штатах идеология уверенно побеждает цивилизацию, так как является ее древним непримиримым врагом. Размышления автора приводит агентство РИА Новости.

Хэнсон объясняет свое мнение на примере движения BLM (Черные жизни имеют значение), которая в последние годы фактически завоевала власть в США и привела на пост главы государства пусть и неадекватного, но зато «своего» кандидата. Сейчас представителям BLM в Америке прощаются многие поступки, за которые обычные граждане вполне могут попасть и даже очень часто попадают за решетку.

Автор отмечает, что сейчас кто-то удивляется заявлениям США о «нападении» России на Украину, об европейской безопасности. Однако все это – лишь часть идеологии, согласно которой одним можно все, а другие назначаются террористами, врагами, кем угодно, и планомерно уничтожаются самыми разными способами.

Сейчас эта идеология стремительно распространяется на Австралию и Канаду, на европейские государства. Именно поэтому они поддерживают «черный расизм» США и выступают против РФ, выполняя любое желание американских хозяев. Во всех этих странах цивилизацию и закон давно победил древний враг – безумная идеология, которая не дает отбирать лучших для управления государством и не оставляет даже минимального шанса на дискуссию.