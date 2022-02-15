читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский публицист Виктор Дэвис Хэнсон уверен, что в Соединенных Штатах идеология уверенно побеждает цивилизацию, так как является ее древним непримиримым врагом. Размышления автора приводит агентство РИА Новости.

Хэнсон объясняет свое мнение на примере движения BLM (Черные жизни имеют значение), которая в последние годы фактически завоевала власть в США и привела на пост главы государства пусть и неадекватного, но зато «своего» кандидата. Сейчас представителям BLM в Америке прощаются многие поступки, за которые обычные граждане вполне могут попасть и даже очень часто попадают за решетку.

Автор отмечает, что сейчас кто-то удивляется заявлениям США о «нападении» России на Украину, об европейской безопасности. Однако все это – лишь часть идеологии, согласно которой одним можно все, а другие назначаются террористами, врагами, кем угодно, и планомерно уничтожаются самыми разными способами.

Сейчас эта идеология стремительно распространяется на Австралию и Канаду, на европейские государства. Именно поэтому они поддерживают «черный расизм» США и выступают против РФ, выполняя любое желание американских хозяев. Во всех этих странах цивилизацию и закон давно победил древний враг – безумная идеология, которая не дает отбирать лучших для управления государством и не оставляет даже минимального шанса на дискуссию.

Вам может понравиться

Российская система РЭБ не дала сирийским зенитным ракетам сбить истребитель F-16 ВВС Израиля

Сирийские ракеты не попали по израильскому истребителю из-за воздействия российских комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщил портал Avia.Pro, вспомнив недавний эпизод с обстрелом самолета, пытавшегося атаковать территорию САР. Эксперты пояснили, что израильский

Президент Финляндии Ниинисте сообщил о замеченных им изменениях в поведении президента Путина

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в поведении его коллеги Владимира Путина можно наблюдать некоторые изменения. Его слова передаёт издание Spiedel. По словам Ниинисте, президент РФ с некоторых пор является
  • Анна
  • 13.02.2022
  • читать 1 минуту

Эксперт Литовкин рассказал, чем российский фрегат мог спугнуть подлодку США

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, по какой причине атомная подлодка класса «Вирджиния» США поспешно ушла из территориальных вод РФ. Как сообщается, инцидент произошёл 12 февраля. Заметили подлодку противолодочные силы. При
  • Анна
  • 13.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |