читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский епископ Томас Олстед указал на ошибку священника Андреса Аранго в ходе таинства крещения. Вместо «Я крещу тебя», святой отец произносил «Мы крестим тебя», подразумевая всю общину. Однако крестить может исключительно Иисус, от имени которого и проводится обряд, передает РИА Новости.

Выяснилось, что Аранго на протяжении 20 лет неправильно крестил прихожан церкви в городе Финикс, штат Аризона. Все, кто проходил обряд на протяжении двух десятилетий, фактически оказались вне церкви. Это привело к крупному религиозному скандалу.

Российский священник Сергей Тимашов пояснил, что ситуация двойственная. С одной стороны, всем прихожанам следовало бы пройти крещение еще раз, так как таинство осуществлялось неправильно. С другой, жители города не могут отвечать за ошибку святого отца.

Разъяснил ситуацию и главный духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев. Он заявил, что ошибки, которые часто совершаются в проведении самых различных обрядов, никак не могут повлиять на силу веры и духа. Они являются формальностями, за которыми не стоит терять подлинную веру.

Вам может понравиться

Bloomberg: На границу с Украиной отправили еще 7 тысяч российских военных

К сотне тысяч российских военнослужащих, которые находились до сего момента на границах Украины, добавилось еще 7 тысяч. Такое заявление выдал сайт Bloomberg, за три месяца превратившийся из солидного экономического издания

Европейский суд отклонил иски Венгрии и Польши по механизму выделения средств из бюджета ЕС

Иски Польши и Венгрии по поводу необходимости признавать верховенство права ЕС для получения средств из фондов объединенной Европы, отклонены европейским судом юстиции в Люксембурге. Об этом сообщается в соответствующем постановлении.

В прямой трансляции Reuters с киевского Майдана прозвучал гимн СССР

Агентство Reuters организовало трансляцию «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса», посвященную объявленному вчера президентом Украины Зеленским Дню Единства. При этом в прямой эфир попало исполнение неизвестными гимна Советского
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 10 °C |