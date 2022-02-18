Американский епископ Томас Олстед указал на ошибку священника Андреса Аранго в ходе таинства крещения. Вместо «Я крещу тебя», святой отец произносил «Мы крестим тебя», подразумевая всю общину. Однако крестить может исключительно Иисус, от имени которого и проводится обряд, передает РИА Новости.

Выяснилось, что Аранго на протяжении 20 лет неправильно крестил прихожан церкви в городе Финикс, штат Аризона. Все, кто проходил обряд на протяжении двух десятилетий, фактически оказались вне церкви. Это привело к крупному религиозному скандалу.

Российский священник Сергей Тимашов пояснил, что ситуация двойственная. С одной стороны, всем прихожанам следовало бы пройти крещение еще раз, так как таинство осуществлялось неправильно. С другой, жители города не могут отвечать за ошибку святого отца.

Разъяснил ситуацию и главный духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев. Он заявил, что ошибки, которые часто совершаются в проведении самых различных обрядов, никак не могут повлиять на силу веры и духа. Они являются формальностями, за которыми не стоит терять подлинную веру.