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Американские власти и СМИ бесконечно заявляют и пишут о необходимости «сдерживать Россию». США накачивают оружием Украину, чтобы та могла убивать русских, а также жителей Донбасса, которые лояльны к России. И среди которых уже много граждан РФ, передает РИА Новости.

Вся история США построена на уничтожении других народов, на создании хаоса, напряженности, паники, нестабильности. Сейчас США нацелились на РФ и не в состоянии остановиться в своем милитаристском безумии. Их войска высаживаются в непосредственной близости от российских границ, они используют в своих интригах против Москвы в качестве одноразовых салфеток другие страны, которые потом будут просто выброшены на помойку.

Несмотря на все это и множество других фактов из кровавой истории Соединенных Штатов, в России остается много «патриотов США». Людей, которые по неизвестным причинам симпатизируют Западу и его ценностям, заявляя, что «там лучше, чем здесь». Понять логику этих людей сложно, но практика показывает, что именно они становятся первыми жертвами своих американских кумиров.

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