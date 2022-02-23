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Белый дом пытается добиться от КНР, чтобы та или сохранила нейтралитет по украинскому вопросу, или помогла США повлиять на Кремль. Об этом пишет РИА “Новости”.

Обозреватель информационного агентства отмечает, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, внешнеполитическое ведомство США активизировалось на Востоке. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен уже переговорил по телефону с представителем правительства Китая, обсудив вопросы, связанные с признанием ДНР и ЛНР.

В США пытаются разобраться, какую позицию по поводу действий России занимает Пекин. Тот в свою очередь ведёт себя сдержанно, заявляя, что все вопросы нужно решать мирным путём и с помощью дипломатии.

Между тем политики США ещё с начала февраля разными способами стараются уговорить Китай или не вмешиваться в дела на российско-украинской границе, или использовать своё влияние на Москву, чтобы уговорить Россию “поступать правильно”. В ответ на это китайские власти выдвигают зеркальные просьбы прояснить стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе. Здесь, по мнению Пекина, все действия Белого дома направлены на сдерживание КНР.

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