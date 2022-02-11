читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В начале марта на Донбассе может быть организована крупная провокация, которая перерастет в наступательную операцию ВСУ, пишет издание РИА Новости. Авторы анализируют последние события и поясняют, почему Россия до сих пор не «напала» на Украину.

Соединенные Штаты уже три месяца сдвигают «даты вторжения», придумывая все новые причины для этого. Сейчас Москва не нападает, потому что началась оттепель и танки не смогут ехать по грязи. Впрочем, это уже не первая отговорка, если завтра вдруг ударит мороз, именно он окажется новой причиной переноса «вторжения».

Тем временем США намереваются повысить учетную ставку ФРС, что станет серьезной проблемой для экономики многих государств. Повышение ставки вполне способно обрушить мировые индексы, однако на них сейчас никто не обращает никакого внимания. Все слушают бредни президента Байдена о необходимости вывезти с Украины всех американцев, так как скоро начнется «нападение России».

Повышение ставки ФРС, инфляция в Соединенных Штатах, связанная с напечатанными в пандемию триллионами долларов – все это и многое другое скрыто за «российской агрессией», которую США продолжают раздувать, отвлекая внимание от насущных и действительно серьезных проблем.

Вам может понравиться

Украинский эксперт Бадрак предложил нанести ракетный удар по заводам России

Украина может атаковать российские заводы, которые производят вооружение. Нужно для этого всего ничего – произвести не менее сотни ракет с дальностью поражения целей в 1500 километров, заявил украинский эксперт Валентин

Corriere della Sera: повышение цен на газ в Италии произошло из-за снижения поставок из России

Авторы итальянского издания Corriere della Sera считают, что Россия пытается заставить Запад одобрить запуск «Северного потока-2», сокращая поставки газа в Европу. Российская компания «Газпром» является основным поставщиком метана в Италию
  • Анна
  • 10.02.2022
  • читать 1 минуту

Великобритания предоставит Украине ракеты для борьбы с российским флотом

Украинский флот станет более боеспособным и сможет наконец что-то противопоставить России в Чёрном и Азовском морях. Так прокомментировал новые поставки вооружения из Великобритании посол Украины в этой стране Вадим Пристайко. 
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 11 февраля – пасмурно, до 6 °C |