В начале марта на Донбассе может быть организована крупная провокация, которая перерастет в наступательную операцию ВСУ, пишет издание РИА Новости. Авторы анализируют последние события и поясняют, почему Россия до сих пор не «напала» на Украину.

Соединенные Штаты уже три месяца сдвигают «даты вторжения», придумывая все новые причины для этого. Сейчас Москва не нападает, потому что началась оттепель и танки не смогут ехать по грязи. Впрочем, это уже не первая отговорка, если завтра вдруг ударит мороз, именно он окажется новой причиной переноса «вторжения».

Тем временем США намереваются повысить учетную ставку ФРС, что станет серьезной проблемой для экономики многих государств. Повышение ставки вполне способно обрушить мировые индексы, однако на них сейчас никто не обращает никакого внимания. Все слушают бредни президента Байдена о необходимости вывезти с Украины всех американцев, так как скоро начнется «нападение России».

Повышение ставки ФРС, инфляция в Соединенных Штатах, связанная с напечатанными в пандемию триллионами долларов – все это и многое другое скрыто за «российской агрессией», которую США продолжают раздувать, отвлекая внимание от насущных и действительно серьезных проблем.