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Более 770 миллиардов долларов. Такую сумму предполагает запросить у Конгресса на оборонные мероприятия в США в 2023 году администрация президента Джо Байдена. Это рекорд за всю историю страны – сообщает информационное агентство Reuters.

Предполагается, что деньги в первую очередь пойдут на модернизацию стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных субмарин. Значительные средства предусматриваются на судостроение, системы противовоздушной обороны и космическую отрасль. По данным информагентства, сейчас идут активные переговоры между представителями Конгресса и министерством обороны, и сумма фактически согласована.

В этом году на оборонные мероприятия в США потратят 777 миллиардов долларов. Причём администрация уже бывшего президента страны Дональда Трампа запрашивала на оборону на 20 миллиардов меньше. Решение увеличить расходы на армию принял Конгресс.

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