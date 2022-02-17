Более 770 миллиардов долларов. Такую сумму предполагает запросить у Конгресса на оборонные мероприятия в США в 2023 году администрация президента Джо Байдена. Это рекорд за всю историю страны – сообщает информационное агентство Reuters.

Предполагается, что деньги в первую очередь пойдут на модернизацию стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных субмарин. Значительные средства предусматриваются на судостроение, системы противовоздушной обороны и космическую отрасль. По данным информагентства, сейчас идут активные переговоры между представителями Конгресса и министерством обороны, и сумма фактически согласована.

В этом году на оборонные мероприятия в США потратят 777 миллиардов долларов. Причём администрация уже бывшего президента страны Дональда Трампа запрашивала на оборону на 20 миллиардов меньше. Решение увеличить расходы на армию принял Конгресс.