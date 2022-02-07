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Агентство Reuters в последние дни активизировалось на ниве выдумывания планов по «нападению» России на Украину. На этот раз оно опубликовало спутниковые фотографии, на которых обнаружило российские войска в Беларуси.

Так, эксперты агентства насчитали на белорусском аэродроме Лунинец 15 штурмовиков Су-25, о переброске которых Россия сама сообщала несколько дней назад. Также там «нашли» зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Кроме того, несколько военных подразделений ВС РФ обнаружилось в Речице, где планируется проведение учений «Союзная решимость-2022».

Российское Минобороны ранее сообщало о переброске войск в эти населенные пункты, поэтому Reuters не сообщили аудитории ничего принципиально нового. По словам Сергея Шойгу, возглавляющего ведомство, РФ не должна уведомлять другие государства о намеченных на 10 февраля маневрах, так как численность войск, задействованных в них, не превышает определенные Венским документом 2011 года параметры.

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