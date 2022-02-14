События на Украине и процесс сертификации «Северного потока-2» настолько связаны с друг другом, что судьба газопровода может решиться еще до того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц доедет до Москвы, считают эксперты информационного агентства Reuters.

Именно на переговорах с президентом Украины Зеленским и представителями киевских властей Шольц может принять окончательное решение по газопроводу. Впрочем, оно не обязательно станет негативным для России.

В любом случае на встрече с российским лидером Владимиром Путиным канцлер Германии расскажет обо всех последствиях «вторжения» РФ на Украину, придуманного Соединенными Штатами. Среди них будет и остановка газопровода «Северный поток-2», либо перенос его сертификации на неопределенный срок, что фактически является одним и тем же.

Шольцу, по мнению экспертов, больше не нужен «Северный поток-2». Он ясно дал понять, что Берлин намерен ориентироваться на американскую экономику, поэтому Германия вполне может отказаться от газопровода. Тем более, что сейчас имеется огромное множество альтернатив в виде того же СПГ из Соединенных Штатов. Поэтому конфликт на Украине может быть выгоден ФРГ, чтобы закрыть проект под видом санкций против РФ.