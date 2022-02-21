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Решение суда по иску ряда штатов к правительству США ограничит добычу полезных ископаемых. В иске оспаривалась новая система расчёта климатических рисков, которые ввёл указ президента Джо Байдена.

В частности, указ предполагает, что при разработки новых месторождений, компании должны придерживаться ряда правил для снижения негативного влияния на окружающую среду. В перерасчёте этих правил на денежный эквивалент получается, что тонна углекислого газа будет обходиться компаниям в более чем 50 долларов, то есть значительно увеличивает издержки.

Суд в Луизиане по иску ряда штатов, которые оказались недовольны новой системой расчёта, запретил федеральным агентствам США её использовать. Из-за этого бурение новых нефтяных и газовых скважин оказалось под вопросом – по сути, разрешение на эту деятельность получить пока невозможно.

Такое решение суда может негативно повлиять на экономику США и обязательства перед европейскими партнёрами страны. На фоне кризиса на Украине Европа отказывается от российского газа и в больших объёмах закупает сжиженный газ у Соединённых Штатов. Его поставки в начале этого года впервые превысили поставки из России.

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