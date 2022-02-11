Находящиеся только в Черноморском регионе российские силы и средства способны за один залп осуществить пуск 536 крылатых ракет. Перед такой силой не устоит ни одна противоракетная оборона, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на издание «Репортер», авторы пояснили, что 104 крылатые ракеты одновременно могут запустить по врагу корабли Черноморского флота. К ним присоединятся и подводные лодки «Варшавянка», которые одним дружным залпом выпустят еще 24 боезаряда. Причем у них на вооружении имеются мощные «Калибры», которые способны перехватить далеко не все существующие сегодня системы ПРО.

Имеются в Черноморском регионе и ОТРК «Искандер» которые ударят по противнику еще 272 ракетами. Их усилия дополнят береговые ракетные комплексы «Бастион», «Бал» и прочие, способные выпустить сразу 136 боезарядов.

Даже в том случае, если противнику каким-то чудом удастся отразить такой массированный удар, РФ вполне может перезарядить боевые системы и повторить атаку для закрепления успеха.