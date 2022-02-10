Соединенным Штатам придется привлечь еще больше компаний к разработке гиперзвукового оружия, уверены авторы издания RealClearDefense. Они отмечают, что в противном случае Вашингтон уже не сумеет догнать стремительно отдаляющихся от него Россию и Китай.

По словам экспертов, Россия на днях перебросила в Калининград свои истребители с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Китай планирует в ближайшее время поставить на вооружение своей армии подобные боезаряды. США же продолжают неудачные испытания и никак не могут догнать двух главных своих конкурентов.

Между тем, гиперзвуковые ракеты дают Китаю и России неоспоримые преимущества, так как их невозможно перехватить или сбить существующими сегодня средства ПВО / ПРО. Именно поэтому Вашингтону пора менять тактику.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пояснили, что в оборонной промышленности США должна появиться более широкая, но более жесткая конкуренция, результатом которой и станут инновационные технологии и новейшие гиперзвуковые ракеты.