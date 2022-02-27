Ценные бумаги, купленные в России, иностранным держателями теперь продать нельзя. Соответствующее решение Центробанка начинает действовать с 28 февраля. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документ финансового регулятора, который подписал его зампред Филипп Габуния. Подлинность документа изданию подтвердили несколько источников.

В предписании уточняется, что брокерам из России запрещено реализовывать ценные бумаги по поручениям зарубежных клиентов. Причём ограничение касается как физических, так и юридических лиц. Документ будет действовать неопределённое время пока не будет отменён другим предписанием.

Также в подписанном в ЦБ документе уточняется, что брокеры должны отчитаться перед финансовым регулятором об исполнении предписания. На это даётся пять рабочих дней.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. После этого ряд стран ввели в отношении России новые экономические санкции.