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Высокую активность разведывательных самолётов и беспилотников обнаружило Минобороны у границ России за последнюю неделю. Как пишет газета “Красная звезда”, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве, радиолокационные станции в России засекли за семь дней 68 летательных аппаратов.

Отмечается, что ни один из них не пересекал границу России, а вёл разведку с территорий соседних стран. При этом информацию пытались получить 21 беспилотный летательный аппарат и 47 самолётов-разведчиков.

В Минобороны уточнили, что российская сторона контролировала передвижение самолётов и беспилотников у границ России. Дважды в небо поднимались российские истребители для сопровождения зарубежных летательных аппаратов.

Активность авиационной разведки проходила на фоне информации о том, что Россия готовит военное вторжение на территорию Украины. В Москве со своей стороны неоднократно отмечали, что таких планов нет.

В зарубежных СМИ предполагаемой датой начала войны с Украиной называли 16 февраля. За сутки до этого Минобороны РФ заявило, что часть войск, которые находились рядом с территорией Украины, отводятся на места постоянной дислокации, поскольку военные учения, проводившиеся у западных границ страны, завершены.

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