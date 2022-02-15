Украина просит Соединенные Штаты разместить в Харьковской области системы противоракетной обороны THAAD. Однако Вашингтон вряд ли пойдет на такой шаг. Он опасается, что Россия доберется до сверхсекретного оружия и легко научится обходить его своими системами вооружений.

Дело не только в Украине. Соединенные Штаты вообще стараются не размещать комплексы THAAD за пределами страны. Они некоторое время находились на территории Румынии, но потом были оттуда вывезены. Кроме того, чести использовать американские ПРО удостоилась Южная Корея, которой требуется защита от ракет КНДР.

Если установить THAAD на Украине, то в случае вооруженного столкновения между этой страной и Россией Москва вполне может получить эти системы или отдельные их компоненты в свое распоряжение. Она внимательно изучит их и найдет способы обходить, используя свои средства радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетными С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Именно поэтому США считают, что размещение в Харькове секретных систем ПРО станет проблемой для них самих. И вряд ли пойдут на переброску комплексов THAAD на Украину.