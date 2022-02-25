Истребитель ВВС Украины Су-27, летавший минувшей ночью над Киевом, стал жертвой дружественного огня своих же средств противовоздушной обороны. По непонятным пока причинам ПВО приняла самолет за цель и нанесла по нему удар, передает РИА Новости.

Горящий факел, свалившийся с неба, видели многие пользователи Сети. Часть из них настаивала, что это российский самолет, который якобы намеревался атаковать украинскую столицу. Однако воздушная машина принадлежала ВВС Украины.

После удара противовоздушной обороны истребитель получил серьезные повреждения и упал прямо на многоквартирный жилой дом, спровоцировав пожар. Минобороны Украины до сих пор не дает официальных комментариев по поводу этого инцидента, а также не сообщает, есть ли погибшие или пострадавшие в результате возгорания мирные граждане.