читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Истребитель ВВС Украины Су-27, летавший минувшей ночью над Киевом, стал жертвой дружественного огня своих же средств противовоздушной обороны. По непонятным пока причинам ПВО приняла самолет за цель и нанесла по нему удар, передает РИА Новости.

Горящий факел, свалившийся с неба, видели многие пользователи Сети. Часть из них настаивала, что это российский самолет, который якобы намеревался атаковать украинскую столицу. Однако воздушная машина принадлежала ВВС Украины.

После удара противовоздушной обороны истребитель получил серьезные повреждения и упал прямо на многоквартирный жилой дом, спровоцировав пожар. Минобороны Украины до сих пор не дает официальных комментариев по поводу этого инцидента, а также не сообщает, есть ли погибшие или пострадавшие в результате возгорания мирные граждане.

Вам может понравиться

СП: что ждёт российских солдат в Донецке

Военный эксперт Сергей Леона в беседе с изданием «Свободная пресса» высказался насчёт принятых решений о ДНР и ЛНР. Как отмечается, после того, как Россия приняла решение о применении свой войск,
  • Анна
  • 23.02.2022
  • читать 1 минуту

Крымский депутат Трофимов: Убытки от водной блокады достигли 150 млрд рублей

Депутат крымского парламента Сергей Трофимов, который возглавляет комитет по законодательству, заявил, что на сегодняшний день водная блокада полуострова Украиной привела к убыткам в размере 150 млрд рублей, рассказали журналисты РИА

Макрон готовит телеобращение к нации из-за действий России

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к нации и даст оценку ситуации на Украине. Также на 25 февраля он запланировал выступление в парламенте страны, где расскажет о тех мерах, которые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 25 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -0 °C | Армавир: погода, 25 февраля – пасмурно, до 12 °C |