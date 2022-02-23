Чтобы отвечать на современные вызовы, Россия продолжит совершенствовать систему вооружения и поддерживать высокую боеготовность армии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравлении с Днём защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

По словам главы государства, сейчас на боевом дежурстве страны находится оружие, которому “нет равных в мире”. При этом президент подчеркнул, что Россия и дальше продолжит развивать перспективные системы вооружений. К таким Путин отнёс, в частности, гиперзвуковое оружие.

В оборонной сфере планируется также активно применять цифровые технологии и искусственный интеллект. Всё это, по словам президента, является “оружием будущего”, которое существенно повысит обороноспособность и военный потенциал страны.

В числе современных вызовов президент России назвал активность Североатлантического альянса, а также “расшатывание системы контроля за вооружениями”.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашение о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Признание суверенитета республик Донбасса вызвало негативную реакцию со стороны стран Запада, часть из которых уже ввели новый экономические санкции против России. В странах НАТО и США продолжаются разговоры о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение на Украину.