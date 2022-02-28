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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнения по поводу ситуации на Украине в очередном телефонном разговоре.

Макрон призвал не допускать жертв среди мирного населения и предпринять все возможные меры для прекращения спецоперации на Украине и возвращения за стол переговоров для урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Российский лидер ответил, что урегулирование возможно лишь в том случае, если Киев вернет себе нейтральный статус и тем самым откажется от вступления в Североатлантический альянс, проведет демилитаризацию и денацификацию.

Кроме того, в числе требований президент Путин назвал и признание Украиной воссоединения Крыма с Россией. Если Киев примет все условия, отвечающие интересам безопасности РФ, то спецоперация может быть завершена.

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