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Российские военнослужащие профессионально и мужественно исполнят свой долг, уверенно заявил президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что исполнительная власть продолжит эффективную и слаженную работу.

«Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти», – цитирует РИА Новости слова главы государства.

Напомним, что ранним утром российский лидер объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Позже Минобороны РФ сообщило об атаке на военную инфраструктуру Украины и отметило, что мирным гражданам страны ничего не грозит.

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