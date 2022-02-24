Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на то, что Россия растеряла немалую часть военного потенциала после распада Союза, она продолжает оставаться одной из самых мощных ядерных держав планеты. Поэтому прямое нападение на нее приведет к разгрому потенциального агрессора и ужасным для него последствиям, заявил в обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что военные технологии стремительно развиваются и изменяются, поэтому лидерство в них переходит от одной державы к другой.

Если же Россия позволит Западу шаги по военному освоению отдельных государств, то избавиться от него будет гораздо сложнее. Оно «останется на десятилетия вперед, а может и навсегда, и будет создавать для России постоянно нарастающие, абсолютно неприемлемые угрозы», – заявил глава государства.

Вам может понравиться

Генерал Бридлав назвал три “кошмарных” сценария “нападения” России на Украину

Донбасс – не единственное направление, с которого Россия может «начать вторжение» на Украину, заявил бывший Главком ВС НАТО Филип Бридлав. В итальянском таблоиде Corriere della Sera он рассказал об очередных

Решение суда в США “заморозило” разработку новых скважин для добычи нефти и газа

Решение суда по иску ряда штатов к правительству США ограничит добычу полезных ископаемых. В иске оспаривалась новая система расчёта климатических рисков, которые ввёл указ президента Джо Байдена. В частности, указ

На Украине рассказали, как ВСУ станет уничтожать российские “Искандеры”

После обострения ситуации на Донбассе Киев заговорил о возможной войне с Россией и задумался о противодействии ее передовым боевым системам. Так, военный эксперт Алексей Яровой заявил, что Украине под силу
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |