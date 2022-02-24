Несмотря на то, что Россия растеряла немалую часть военного потенциала после распада Союза, она продолжает оставаться одной из самых мощных ядерных держав планеты. Поэтому прямое нападение на нее приведет к разгрому потенциального агрессора и ужасным для него последствиям, заявил в обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что военные технологии стремительно развиваются и изменяются, поэтому лидерство в них переходит от одной державы к другой.

Если же Россия позволит Западу шаги по военному освоению отдельных государств, то избавиться от него будет гораздо сложнее. Оно «останется на десятилетия вперед, а может и навсегда, и будет создавать для России постоянно нарастающие, абсолютно неприемлемые угрозы», – заявил глава государства.