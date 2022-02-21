Глава самопровозглашенной ДНР обратился к жителям республики и призвал их откликнуться на мобилизационные мероприятия, чтобы встать на защиту своей земли. Его обращение появилось на портале «Народные новости»:

«Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! За последние сутки обстановка в республике стала критической.

Украина ведет массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице.

Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.

Резко обострилась обстановка на мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией.

В результате минометно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения.

В городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе “Стирол”.

Только по счастливой случайности в результате попытки теракта в районе железнодорожного вокзала никто не пострадал, подорвался сам диверсант.

Граждане республики!

Мы должны объединить все усилия. Призываю все мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества.

Вместе мы защитим Донбасс и всех русских людей! Вместе мы добьемся победы!» — заявил глава ДНР.