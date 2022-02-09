Россия концентрирует свои силы вдоль всей границы Украины. Единственный участок, на котором ее активность не фиксируется вообще – это рубежи Донбасса. Именно поэтому на него нужно обратить самое пристальное внимание, уверен украинский пропагандист Юрий Бутусов.

Он заявил, что «Россия нападет» с самого неожиданного направления. Поэтому концентрация войска у границ – это всего лишь отвлекающий маневр. Удар же будет нанесен там, где никаких действий не фиксируется.

Для Москвы якобы выгодно «нападать» на Украину именно с Донбасса, так как подобным образом она может освободить территорию Луганской и Донецкой областей, а также получить сухопутный коридор в Крым. Именно поэтому она отводит внимание украинской и иностранной разведок от этого региона.

По словам Бутусова, размещенные в полевых лагерях военнослужащие еще не получили приказ о «вторжении» на Украину, но активно к нему готовятся.

Напомним, что Запад вместе с Киевом раздувают истерию по поводу «нападения РФ» уже третий месяц. Они несколько раз переносили «даты», но упорно продолжают обвинять Россию в подготовке к вторжению. Даже несмотря на то, что на Украине и на Западе остается все меньше людей, верящих в такие заявления.