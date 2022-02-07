Президенту Франции Эммануэлю Макрону, посетившему Москву, пришлось прогуляться пешком к правительственному терминалу. После приземления самолета в аэропорту Внуково французский лидер 40 минут не выходил из салона, однако кортеж ему так и не подали.

Главной темой переговоров Макрона с российским лидером Владимиром Путиным будет Украина и способы снятия напряженности вокруг нее. Президент Франции перед вылетом в Москву заявлял, что полон оптимизма, однако ситуацию оценивает реально и никаких серьезных сдвигов не ожидает.

Также на встрече будет обсуждаться нерасширение НАТО на восток, для которого, по мнению российского президента, нет никаких оснований. Представители Альянса постоянно твердят о «дверях», которые открыты для всех желающих, однако это не более, чем слова. Потому что в документах НАТО ничего подобного просто нет.