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Санкции Запада не смогли «убедить Россию» прекратить боевые действия на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что сегодня, так же, как и вчера, ВСУ в одиночестве обеспечивают защиту государства.

В своем утреннем видеообращении Зеленский отметил, что «мощнейшие государства мира» наблюдают за боевыми действиями со стороны и не хотят вмешиваться. Власти же Украины видят и слышат, что санкций оказалось мало.

Напомним, что спецоперация РФ началась 24 февраля. О ней объявил президент Владимир Путин, который предложил военнослужащим ВСУ сложить оружие и прекратить выполнять приказы преступного режима. Всем, кто сдастся, гарантирована безопасность и возможность спокойно уйти домой, к семьям.

В Минобороны РФ рассказали о ракетных ударах, которые наносятся исключительно по военным объектам и не затрагивают гражданское население.

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