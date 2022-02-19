читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад был обязан обеспечить безопасность Европы и сделал для этого взнос, оказав военную помощь Украине. Поэтому Киев не собирается «кланяться» и рассыпаться в благодарностях за это, заявил на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что главная цель Киева – это мир и добиваться его он намерен на любых возможных площадках. Причем совершенно неважно, сколько государств будут принимать участие в переговорах о мире – четыре, семь или сто.

«Что действительно важно — это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру», — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее украинский лидер вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обратились к РФ и заявили, что у Москвы еще есть возможность урегулировать конфликт вокруг Киева дипломатическим путем. Также они пригласили представителей РФ на встречу, на которой будут обсуждаться вопросы деэскалации ситуации на Донбассе.

Вам может понравиться

В Киеве разработали план эвакуации всех жителей на случай войны

В столице Украины по-прежнему высоко оценивают вероятность вторжения российских войск. В Киеве уже разработали план по полной эвакуации населения, если боевые действия начнутся недалеко от города. Об этом в интервью

AP: Почти половина российских войск приблизилась к позициям для “нападения” на Украину

Информационное агентство The Associated Press заявило, что до 50 процентов российских войск передвинулись ближе к украинским границам на позиции, обеспечивающие быстрое «вторжение» в соседнюю страну. С этим заявлением не согласны

В США из-за коронавируса за время пандемии скончалось более одного миллиона человек

В США привели данные по количеству смертей от коронавируса за всё время пандемии. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на сведения Центра по контролю и профилактике заболеваний. Как сообщается,
  • Анна
  • 18.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 19 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 февраля – небольшой дождь, до 7 °C |