Запад был обязан обеспечить безопасность Европы и сделал для этого взнос, оказав военную помощь Украине. Поэтому Киев не собирается «кланяться» и рассыпаться в благодарностях за это, заявил на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что главная цель Киева – это мир и добиваться его он намерен на любых возможных площадках. Причем совершенно неважно, сколько государств будут принимать участие в переговорах о мире – четыре, семь или сто.

«Что действительно важно — это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру», — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее украинский лидер вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обратились к РФ и заявили, что у Москвы еще есть возможность урегулировать конфликт вокруг Киева дипломатическим путем. Также они пригласили представителей РФ на встречу, на которой будут обсуждаться вопросы деэскалации ситуации на Донбассе.