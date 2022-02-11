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Наряду с настоятельной рекомендацией Государственного департамента США американцам уехать из Украины с подобным обращением к согражданам выступил и президент Джо Байден. В своём интервью NBC он призвал их уехать “сейчас же”.  

По мнению лидера США, конфликт между Украиной и Россией вот-вот обострится и перерастёт в военное противостояние. Байден подчеркнул, что в таком случае последствия могут быть непредсказуемыми, поскольку в военных действиях будет участвовать армия России, одна из самых крупных в мире. 

В этом же интервью Байден отметил, что даже в случае начала войны между Украиной и Россией США не станут отправлять войска в зону конфликта. По мнению президента, если в войну вмешаются американские военные, это приведёт к войне с Россией, которая быстро перерастёт в международный военный конфликт.  

Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что никаких военных вторжений на Украину не планируется. 

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