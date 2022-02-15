читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лидер Соединённых Штатов Америки во время своего обращения к нации, неожиданно решил обратиться и к гражданам России. Джо Байден заявил, что США не считают ни Россию, ни её жителей своими врагами, и тем более не собираются дестабилизировать ситуацию в стране и каким-либо образом угрожать.

Отдельно Байден упомянул Украину. По словам американского лидера, эта страна также не представляет угрозу России, а у США или стран НАТО на её территории нет вооружения, которое могло бы угрожать россиянам. Президент США также выразил уверенность, что жители России не хотят “кровавой разрушительной войны” с Украиной, как со страной, с которой тесно связаны и в культурном, и историческом плане.

С осени прошлого года в странах Запада неоднократно звучат утверждения, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Москва неоднократно подчёркивала, что таких планов нет.

Вам может понравиться

В посольстве США в Болгарии неизвестный нарисовал на шторе свастику

Неприятный инцидент произошёл в дипломатической миссии США в Болгарии. В помещении посольства, которое относится к особо охраняемым, кто-то нарисовал свастику. Изображение обнаружили ещё 28 января. То есть на следующий день

Беглов «в упор не видит» проблемы «дистанционных» больничных в Петербурге

Глава Петербурга Александр Беглов заявил об удачном старте работы электронного сервиса, позволяющего открыть и закрыть больничные листы. По словам руководителя Смольного, это позволило сократить количество очередей в поликлиниках, а в

Reddit: Marvel изобразила российскую базу “Арктический трилистник” в виде концлагеря

В своем стремлении задеть Россию, Соединенные Штаты никогда не смотрят в зеркало, заявили пользователи форума Reddit, комментируя недавно появившийся на свет «шедевр» от разработчиков комиксов «Марвел». Художники в очередной своей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |