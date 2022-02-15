Лидер Соединённых Штатов Америки во время своего обращения к нации, неожиданно решил обратиться и к гражданам России. Джо Байден заявил, что США не считают ни Россию, ни её жителей своими врагами, и тем более не собираются дестабилизировать ситуацию в стране и каким-либо образом угрожать.

Отдельно Байден упомянул Украину. По словам американского лидера, эта страна также не представляет угрозу России, а у США или стран НАТО на её территории нет вооружения, которое могло бы угрожать россиянам. Президент США также выразил уверенность, что жители России не хотят “кровавой разрушительной войны” с Украиной, как со страной, с которой тесно связаны и в культурном, и историческом плане.

С осени прошлого года в странах Запада неоднократно звучат утверждения, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Москва неоднократно подчёркивала, что таких планов нет.