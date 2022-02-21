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На фоне новостей о признании президентом Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик, союзники России заявляют о давлении на них. Так, лидер Сербии Александр Вучич рассказал, что западные страны уже потребовали от него поддержать санкции, которые планируется ввести против России.

Кто именно просил сербского президента поддержать санкции, в своём заявлении по местному телевидению Вучич не уточнил. Однако он спрогнозировал, что давление на страну будет только усиливаться.

По мнению лидера Сербии, решение Путина признать независимость ЛНР и ДНР в скором времени разрушит всю архитектуру безопасности в мире. Также Вучич, отметил, что такая ситуация станет непростой для страны на ближайшие лет 10-20.

Указы о признании Луганской и Донецкой народных республик в существующих границах президент Владимир Путин подписал 21 февраля. Кроме этого, были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Западные страны уже резко осудили решение Кремля. В ряде государств заявили о возможном введении против России экономических санкций.  В частности, о готовности ввести экономические и финансовые ограничения заявили США и Великобритания. По их мнению, признание ДНР и ЛНР подрывает Минские соглашения, которые должны были определить особый статус Донецкой и Луганской республик в составе Украины.

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