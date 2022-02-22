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Монумент трёхлетней Милице Ракич, которая стала символом жертв среди детей во время бомбардировок авиацией НАТО Югославии, на личные средства отреставрирует президент Сербии Александр Вучич. Об этом он заявил во время выступления по одному из телевизионных каналов.

В 1999 году проходила операция Североатлантического альянса против Югославии. Операция длилась почти 80 дней, во время которых на республику было сброшено более 80 тысяч тонн бомб. Во время одной из атак авиации стран НАТО в Белграде погибла Милица Ракич – бомба попала в окно дома, где проживала её семья. По официальным данным, от действия авиации НАТО тогда погибло 90 детей в Сербии.

Комментируя информацию о том, что памятник трёхлетней девочке унесли и повредили вандалы, Александр Вучич заявил, что на личные средства вернёт его на место и оплатит восстановление. По его словам, там необходима небольшая сумма. По словам Вучича, возврат памятника на место станет напоминанием, что в стране никогда не забудут трагедии, которая разыгралась в конце 90-х годов. Тогда только в Сербии погибло около 4 тысяч человек, треть из которых – мирные жители.

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