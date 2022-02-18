На пресс-конференции после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко журналист Андрей Колесников поинтересовался, как российский президент пережил «нападение» РФ на Украину в ночь на 16 февраля. Глава государства ответил, что не обращал на вбросы западных СМИ никакого внимания.

По словам президента России, реагировать на постоянные провокационные заявления Запада – себе дороже. Поэтому власти РФ следуют ориентирам, отвечающим интересам российского народа и государства. А за тем, что делается в мире и, в том числе, вокруг РФ, они наблюдают, не принимая во внимания всякого рода вбросы.

Напомним, что президент США Джо Байден ранее назначил «нападение» России на Украину на 16 февраля. Когда в среду никакого «вторжения» ожидаемо не произошло, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что оно «переносится» на «ближайшие дни», опасаясь называть «точную» дату.