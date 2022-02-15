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На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем российский президент Владимир Путин высказался по поводу расширения НАТО на восток. Он заявил, что три десятилетия Североатлантический альянс обещает Москве не расширяться, однако его инфраструктура уже находится непосредственно у рубежей страны.

Путин также напомнил, что в 2008 году НАТО пообещал принять в свои ряды Украину. Глава государства отметил, что в Альянсе говорят, что Киев пока не готов к вступлению. Однако это «пока» ничего не меняет для Москвы в исторической перспективе.

По его словам, Украину могут принять в НАТО когда угодно, но для РФ это может быть слишком поздно. Поэтому она здесь и сейчас хочет раз и навсегда данный вопрос решить. Причем сделать это дипломатическим путем.

«Мы надеемся, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез», – заявил президент России.

В ответ на это немецкий канцлер отметил, что “все знают” – сейчас расширения Североатлантического альянса на повестке дня нет.

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