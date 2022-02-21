На заседании Совбеза президент РФ Владимир Путин допустил попытку Украины отвоевать у России Крымский полуостров. Он также отметил, что в этот процесс может включиться и Североатлантический альянс.

Глава государства пояснил, что вступление Украины в НАТО принесет с собой новые риски для РФ. В настоящий момент никто не признает воссоединение Крыма с Россией, а Киев на каждом углу кричит, что это его территория. Поэтому он вполне может попытаться «вернуть» ее с помощью силового сценария и втянуть НАТО в войну с Москвой.

«Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом – а они говорят об этом в своих документах, пишут, это очевидно – то тогда весь североатлантический блок обязан будет включиться в эти события», – заявил президент.

Он также напомнил о пятой статье Устава Альянса, который обязывает все государства НАТО выступать на стороне любого из своих участников в случае, если он ввязывается в военный конфликт.