Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам Украины заявил, что сегодняшние события являются самозащитой Москвы от тех сил, которые взяли соседнее государство в заложники и пытаются использовать его против РФ.

«Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это», – заявил глава государства.

Он также призвал жителей Украины к взаимодействию, подчеркнув, что Россия не намерена ущемлять права народа и интересы государства. Ее главная цель – взять под защиту жителей Донбасса, как в 2014 году были защищены крымчане. По словам Путина, в Крыму граждане сделали свой выбор – воссоединиться со своей исторической Родиной. И РФ не могла не поддержать это устремление.