Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам Украины заявил, что сегодняшние события являются самозащитой Москвы от тех сил, которые взяли соседнее государство в заложники и пытаются использовать его против РФ.

«Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это», – заявил глава государства.

Он также призвал жителей Украины к взаимодействию, подчеркнув, что Россия не намерена ущемлять права народа и интересы государства. Ее главная цель – взять под защиту жителей Донбасса, как в 2014 году были защищены крымчане. По словам Путина, в Крыму граждане сделали свой выбор – воссоединиться со своей исторической Родиной. И РФ не могла не поддержать это устремление.

Вам может понравиться

МВД Украины рассказало о ракетных ударах по военной инфраструктуре страны

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о ракетных ударах по объектам военного предназначения. Он заявил, что обстрелу подвергнуты Харьков, Киев и Днепр. В основном атаки проводятся на аэродромы, склады

Перечислены возможные последствия признания Россией независимости ЛНР и ДНР

Совет безопасности РФ уже принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР и теперь последнее слово остается за президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим политические эксперты рассказали, какими

Российские войска вошли на территорию ЛНР и ДНР

Подразделения армии России начали входить на территории Донецкой и Луганской народных республик. Колонны с российской техникой пересекли границу с Ростовской областью. Соответствующие кадры появились в Интернете. На них техника движется
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |