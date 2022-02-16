16 февраля Россию впервые посетил президент Бразилии Жаир Болсонару. Свой визит в Москву глава государства начал с возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

На среду у Болсонару запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе встречи планируется обсудить общие международные темы, а также поговорить о сотрудничестве между двумя государствами в научной, экономической и культурной сферах.

Помимо этого, главы государств обсудят вопросы углубления стратегического партнерства между Бразилией и Россией.

В рамках визита в Москву Болсонару также планирует встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также побывать на встрече российских и бразильских представителей бизнеса. В Россию вместе с президентом Бразилии приехали также министры обороны и иностранных дел, которые встретятся с Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым в формате «2+2».