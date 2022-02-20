Обнадёживающим знаком назвал Борис Джонсон слова президента России Владимира Путина, сказанные им во время общения с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Джонсон заявил об этом во время разговора с президентом Франции.

Ранее Путин и Макрон провели телефонный разговор, который длился два часа. В ходе него Москва согласилась с тем, что и Россия, и Украина должны выполнять Минские соглашения. Кроме того, по сообщениям иностранных СМИ, президент России заверил, что войска будут отведены после завершения совместных учений в Белоруссии.

Как считает Джонсон, такие заявления с российской стороны, говорят о том, что Кремль заинтересован в дипломатическом разрешении кризиса на Украине, что уже обнадёживает. При этом британский премьер добавил, что украинская позиция должна быть в этом вопросе центральной.

В конце прошлой неделе обострилась обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках. Непризнанные республики и Украина обвиняют друг друга в нарушении перемирия и начале боевых действий. В Россию из ДНР и ЛНР прибывают беженцы. Статус непризнанных республик в составе Украины должны быть определены по Минским соглашениям, подписанным ещё несколько лет назад. Однако ни один пункт этих соглашений до сих пор не выполнен.