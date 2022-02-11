России необходимо прекратить обещать и начать жестко реагировать на каждое агрессивное действие у своих границ, считает бывший начштаба Черноморского флота Петр Святашов.

Он пояснил, что НАТО демонстрирует стремление усилить военное присутствие у границ России. Он размещает войска в Польше и Румынии, отправляет корабли в Черное море, планирует долгосрочное размещение военного контингента в Восточной Европе. Альянс во главе с США предпринимают реальные действия, в ответ на которые Москва почему-то продолжает попытки уладить ситуацию дипломатическим путем.

Время для дипломатии, считает вице-адмирал Святашов, безвозвратно ушло. Сейчас РФ должна требовать немедленно прекратить агрессивные действия у своих рубежей и поступать соответствующим образом. Москва упустила момент приближения НАТО, который теперь вряд ли станет уступать. Поэтому Россия должна постоянно держать в готовности все силы и средства, чтобы отражать любые провокационные выпады Альянса.