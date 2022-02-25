ВСУ атаковали населенный пункт Куликово, выпустив по нему 16 мин из 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представители центра заявили, что Киевом было применено тяжелое вооружение. Всего за минувшие сутки Украина 139 раз открывала огонь по Донбассу, в результате чего 12 мирных жителей получили ранения и еще двое погибли.

Кроме того, на горловском и донецком направлениях Киев обстреливал жилые кварталы из тяжелого вооружения. Это привело к разрушению 53 домов.

С утра 25 февраля Украина из всех калибров стреляет по поселку шахты им. Гагарина и по населенному пункту Зайцево.