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Если Украина сейчас начнет полномасштабное наступление на Донбассе и захватит территории самопровозглашенных республик, НАТО ей «и слова не скажет», уверен представитель ТКГ от Киева Сергей Гармаш. Он заявил, что «победителей не судят», поэтому Североатлантический альянс не станет протестовать против агрессии на востоке страны.

По словам политика, выступившего таким образом в видеоблоге советника ОП Алексея Арестовича, Украина должна провести блицкриг на Донбассе. Чтобы не оказаться в эпицентре скандала, от нее требуется захватить Донецкую и Луганскую народные республики буквально за несколько дней.

Если же Киев увязнет в противостоянии с Народной милицией, а боевые действия продлятся более недели, Запад начнет реагировать. И тогда власти Украины будут вынуждены оправдываться за попытку нарушить Минские соглашения и реализовать силовой сценарий на Донбассе.

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