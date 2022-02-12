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Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не слышал никаких звуков, похожих на взрыв. Так он прокомментировал массовые сообщения в социальных сетях о якобы атаке на Донецкий аэропорт, передает РИА Новости.

О взрыве в Сети заявили жители Донецка, которые описывали его как нечто похожее на разрывы снарядов 155-миллиметрового артиллерийского орудия. На эти сообщения отреагировал даже главком ВСУ Валерий Залужный, который заявил, что обстрелов в направлении столицы самопровозглашенной ДНР украинская армия не проводила.

Авторы телеграм-канала «Военный обозреватель» заявили, что взрыв все же был, а его волна дошла до Донецка. Однако они отметили, что взорваться что-то могло и на территории, подконтрольной Киеву.

То же самое сказал и глава ДНР Денис Пушилин, который также успокоил жителей Донецка заявлением, что «это еще не оно».

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