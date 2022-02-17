В Испании и Италии не могут определиться, где был изготовлен длинный стол, за которым в начале февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. На предмет мебели обратили внимания из-за необычной рассадки, когда главы государств беседовали, находясь в 4 метрах друг от друга.

Спор между мебельщиками Италии и Испании возник после того, как испанский бизнесмен Винсенте Сарагоса в интервью заявил, что тот самый стол был сделан из белого бука в 2005 году на его фабрике в Валенсии.

Узнав об этом, итальянский предприниматель Ренато Полонья назвал испанца лжецом, заявив, что тот никак не причастен к созданию знаменитого стола. По словам Полонья, предмет мебели изготовили в его фирме ещё в 90-е годы.

В подтверждение своих слов итальянец уверял, что у него есть все необходимые документы с подписью президента Бориса Ельцина, который возглавлял Россию в последнее десятилетие прошлого века.

Необычную рассадку президентов за столом позже объяснили противоковидными мерами.