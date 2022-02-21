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Сайт правительства Рязанской области сообщил, что на содержание каждого беженца из Донбасса из регионального бюджета будет выделено 800 рублей в сутки. Эти средства получат организации, на базе которых оборудуются пункты временного размещения эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, что ранее сообщалось о создании 13 таких пунктов в областном центре, Касимове, Сасове и Солотче, а также в Спасском, Рыбновском и Рязанском районах.

Деньги выделяются на транспортные расходы, а также на размещение и питание беженцев, рассказали в правительстве.

Напомним, что эвакуация женщин, детей и пожилых людей с Донбасса началась в минувшую субботу. Они временно выезжают на территорию России, чтобы исключить появление новых жертв среди мирного населения.

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