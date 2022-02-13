Представители Минобороны РФ рассказали новые детали утренней провокации США с использованием атомной субмарины класса «Вирджиния». Напомним, что подлодка вторглась в территориальные воды России и только после применения спецсредств фрегатом «Маршал Шапошников» покинула границы страны.

Информационное агентство ТАСС, ссылающиеся на неназванные источники, сообщило, что подлодка появилась в Охотском море у Курильских островов в разгар российских учений. Вполне вероятно, что она выполняла разведывательную миссию, но сохранить свое пребывание в территориальных водах РФ в тайне экипажу не удалось.

Субмарину обнаружили противолодочные самолеты Ил-38 и подлодка ТОФ, которые принимали непосредственное участие в военно-морских маневрах. Они как раз отрабатывали мероприятия по поиску и уничтожению вражеских подводных лодок и совершенно случайно наткнулись на американскую АПЛ.