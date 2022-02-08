читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На фоне сообщений о возможном вторжении российских войск на Украину, посольство США рассматривает варианты по изменению своего места пребывания. Основной вариант – переезд на запад страны. Так утверждает издание BuzzFeed, ссылаясь на собственные источники.  

Окончательного решение пока не принято. Однако такая гипотетическая возможность дипломатами Соединённых Штатов сейчас широко обсуждается с украинской стороной. В Госдепе изданию никак не прокомментировали такую информацию, уточнив, что все услуги дипломатическое представительство пока оказывает в Киеве.  

Раннее сообщалось, что из-за вероятного вторжения российских войск на Украину в дипмиссии США приняли решение отправить на родину членов семей работников посольства. Украина такие действия американского дипломатического корпуса раскритиковала. В январе власти США также предложили гражданам страны, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность отъезда.  

С конца прошлого года в странах Запада постоянно говорят о готовящемся вторжении России на Украину. В Москве отрицают наличие таких планов. 

Вам может понравиться

Порошенко назвал поддержку ЕС самой важной для Украины

Бывший президент Украины выразил благодарность США, которые первыми уведомили Киев о войсках РФ на границе, и Великобритании. Но все же наиболее важной Порошенко назвал поддержку Европейского союза, передает РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставки летатальных видов вооружений на Украину

ФРГ не собирается поставлять летальное оружие на Украину, заявил канцлер Олаф Шольц. Он в очередной раз пояснил, что Германия придерживается принципа не отправлять такие виды вооружений в регионы, в которых

Скшипчак: Россия не начнет войну, в которой может проиграть

Бывший командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак обвинил Россию в раздувании истерии по поводу «нападения» на Украину. Он заявил, что западные СМИ, которые пишут о способности РФ за пару дней
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшой снег, до 0 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 8 февраля – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 8 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до 2 °C |