На фоне сообщений о возможном вторжении российских войск на Украину, посольство США рассматривает варианты по изменению своего места пребывания. Основной вариант – переезд на запад страны. Так утверждает издание BuzzFeed, ссылаясь на собственные источники.

Окончательного решение пока не принято. Однако такая гипотетическая возможность дипломатами Соединённых Штатов сейчас широко обсуждается с украинской стороной. В Госдепе изданию никак не прокомментировали такую информацию, уточнив, что все услуги дипломатическое представительство пока оказывает в Киеве.

Раннее сообщалось, что из-за вероятного вторжения российских войск на Украину в дипмиссии США приняли решение отправить на родину членов семей работников посольства. Украина такие действия американского дипломатического корпуса раскритиковала. В январе власти США также предложили гражданам страны, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность отъезда.

С конца прошлого года в странах Запада постоянно говорят о готовящемся вторжении России на Украину. В Москве отрицают наличие таких планов.