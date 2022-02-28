В Рейкьявике совершено нападение на российское посольство в Исландии, в результате которого пострадали ворота и видеокамера. Кроме того, в адрес представителей дипмиссии регулярно поступают угрозы, которые приходят на E-mail.

Посол РФ в Исландии Михаил Носков заявил, что 24 и 27 февраля местные жители устраивали митинги против российской спецоперации на Украине. При этом в целом они проходили тихо и мирно, однако один из митингующих попытался повредить камеру и выломал ворота.

«Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства, по телефону звонят — брызжут онлайн-слюной», — сообщил Носков.

26 февраля подобные нападения произошли в Ирландии и Польше. В Дублине митингующие напали на автомобиль советника-посланника, а также сорвали герб. В Варшаве надпись «Посольство Российской Федерации» облили краской, а в зданиях выбили три окна, стреляя по ним металлическими шариками.